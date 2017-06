Kfz-Diebstahl

Elze. Der Diebstahl eines Pkw wurde der Mellendorfer Polizei am Montagmorgen angezeigt. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zu Montag an der Walsroder Straße in Elze einen Ford Kuga entwendet. Das erst knapp zwei Jahre alte Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.