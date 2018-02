KGS informiert Eltern

Schwarmstedt. Welche Schule soll mein Kind ab dem Sommer besuchen? Welche Schule passt am besten? Welche Schule wird seinen Begabungen und Interessen gerecht? Wo wird es sich am wohlsten fühlen? Solche Fragen stehen im Mittelpunkt eines Informationsabends des Schulleitungsteams der Wilhelm-Röpke-Schule KGS Schwarmstedt am Mittwoch, 7. März, in der Mensa. Ab 18.30 Uhr führen Schulleitungsmitglieder in Kleingruppen durch das Schulgebäude und um 19.15 Uhr folgt eine Präsentation der Arbeit und des Miteinanders an der KGS Schwarmstedt. Die diesjährigen Anmeldungen für die jetzigen vierten Klassen an der KGS Schwarmstedt finden am Montag, 12. März, und am Dienstag, 13. März, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in der Mensa statt. Die Anmeldung kann ausschließlich persönlich erfolgen. Alle erforderlichen Unterlagen befinden sich auf der Homepage der KGS Schwarmstedt.