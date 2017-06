Kinder – Kirche – Köstlichkeiten

Gästeführung mit Jungfer Anni in Bissendorf

Bissendorf. Jungfer Anni startet am Sonnabend, 24. Juni, um 15 Uhr an der Treppe des Bissendorfer Bürgerhauses zur einer familienfreundlichen Kostümgästeführung. Während einer circa eineinhalbstündigen Tour durch Teile des historischen Ortskerns von Bissendorf erfahren die Teilnehmer auf interessante und amüsante Art und Weise viel Dinge über lang vergangene Zeiten. Wo wurden in Bissendorf die Kinder geboren, seit wann gibt es bei uns eigentlich Schulen, und warum fand der Unterricht früher nur im Winter statt? Was ist mit dem Bissendorfer Kirchenschatz geschehen und was machte zu Uromas Zeiten die Mettwurst auf dem Lehrerpult? Wie bereitet man lederne Jungs oder Butterblumenhonig zu, kann man arme Ritter essen? Zum Abschluss der Führung gibt es für mutige Teilnehmer einen Bücherwurm zu verkosten. Telefonische Anmeldung unter (0 51 30) 6 03 63 oder (01 75) 9 63 65 71 bei Anja Hemme erbeten. Bitte wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und vier Euro Schulgeld für Erwachsene und 2,50 Euri für Kinder ab schulfähigen Alter mitbringen.