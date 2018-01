Kinder-Kleiderbörse in Helstorf

Helstorf. Am Sonnabend, 17. Februar, ab 13 Uhr findet wieder die beliebte Kinder-Kleiderbörse in der Grundschule Helstorf statt. Auf Kommissionsbasis werden Kinderbekleidung bis Größe 188, Spielzeug, Erstlingsausstattung und vieles mehr nach Art und Größe sortiert zum Verkauf angeboten. Alle Interessierten, die etwas verkaufen und/oder helfen möchten, können sich unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer per E-Mail bis zum 17. Januar unter flohmarkt-helstorf@web.de anmelden.