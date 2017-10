Kinderbibeltage

Helstorf. Mit anderen Kindern und Jugendlichen in der Pfarrdiele in Helstorf übernachten, die unglaubliche Geschichte von Noahs verrückter Idee erleben, und was es mit der Maus auf sich hat, gemeinsam spielen, basteln, einen Film gucken, grillen und jede Menge Spaß haben. Und morgens gibt es natürlich ein tolles Frühstück, zu dem jeder seinen Lieblingsbrotaufstrich mitbringen darf. Das alles erwartet die Kinder, die sich anmelden zu den Kinderbibeltagen am 20. und 21. Oktober. Willkommen sind alle Kinder zwischen sechs und zehn Jahren aus der Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen, aber auch aus den umliegenden Dörfern. Am Freitag um 17 Uhr geht es los und am Sonnabend um 12 Uhr können die Kinder wieder abgeholt werden. Eine Luftmatratze oder ähnliches und ein Schlafsack müssen mitgebracht werden. Anmeldung und weitere Informationen unter

Telefon (0 50 72) 3 22 im Pfarrbüro Helstorf. Geleitet werden die Tage von Annedore Wendebourg, dem Erzieher-Ehepaar Peter und Nicole Burger, sowie einer Reihe von Jugendlichen. Um einen Kostenbeitrag von zehn Euro wird gebeten. Am 22. Oktober um 11 Uhr enden die Bibeltage mit einem Familiengottesdienst in der kleinen Johanneskapelle in Abbensen.