„Freunde vertrauen sich“

Helstorf. Vom 5. bis 8. Oktober findet jeweils von 14 bis 17 Uhr für Kinder von sechs bis zehn Jahren aus Neustadts Norden und der Wedemark in der Pfarrdiele Helstorf, Brückenstraße 13 die Kinderbibelwoche statt. Sehr merkwürdige Erfahrungen sammelt Filea, Prinzessin des fernen Planeten Alpha Karovasi, auf der Erde. Sie beobachtet wie Menschen miteinander reden, sich dabei in die Augen schauen, mit Mimik und Gestik ihre Gefühle zeigen, zueinander halten und miteinander unterwegs sind. Sie landet inmitten einer Kinderbibelwoche. Dort begegnet ihr ein fremdes Phänomen: Freunde, die miteinander durchs Leben gehen. Da lernen sich Jonathan und David kennen und deren ungewöhnliche Freundschaft beginnt. Am Ende der Kinderbibelwoche funkt Filea begeistert an ihren Planeten: „Freunde vertrauen sich. Freunde halten zusammen. Ich bin so glücklich!„Anmeldungen unter Telefon (0 50 72) 3 22 im Pfarrbüro Helstorf. Es wird gespielt und gebastelt. Natürlich gibt es auch wieder einen Imbiss zwischendurch. Um einen Kostenbeitrag von einem Euro pro Tag wird gebeten. Am 9. Oktober um 11 Uhr in der Helstorfer Kirche bei einem Familiengottesdienst werden Filea und ihre neuen Freunde noch einmal dabei sein.