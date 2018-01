Kinderfasching

Abbensen. Auch in diesem Jahr lädt der Dorfverschönerungsverein Abbensen alle Kinder bis zu einem Alter von circa zwölf Jahren zum Kinderfasching ein. Ab 14.30 Uhr sind am Sonntag, 11. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus Abbensen Spiel und Spaß mit dem DVV-Animationsteam angesagt. Für die Kinder gibt es wieder selbst gebackene Waffeln und Getränke gratis und die Erwachsenen können sich mit Kaffee und Kuchen stärken. Kostüme sind ausdrücklich erwünscht, aber nicht unbedingt erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 50 72) 14 33 oder www.abbensen-dvv.de. Der Dorfverschönerungsverein Abbensen freut sich auf viele Kinder in tollen Kostümen.