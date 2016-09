Kindergottesdienst

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf lädt alle Kinder im Alter von fünf Jahren zu einem Kindergottesdienst am Sonntag, 18. September, von 10.30 bis 12 Uhr in das Gemeindehaus, Am Kummerberg 4 a ein. Unter dem Motto: „Traum vom Leben“ werden Geschichten, die vom Glück, vom Salz und vom Schatz handeln, erzählt und gespielt. Singen, spielen und kreativ sein steht auch auf dem Programm.