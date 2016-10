Kindergottesdienst

Lindwedel. Am Sonntag, 16. Oktober, also am letzten Tag der Herbstferien ist in Lindwedel der nächster Kindergottesdienst um 10 Uhr im Gemeindezentrum. Eingeladen sind alle Kinder ab fünf Jahren, die Jüngeren bringen bitte einen Erwachsenen mit, um gemeinsam zu singen, zu basteln und eine Geschichte zu hören. Das Kindergottesdienstteam steckt schon mitten in den herbstlichen Vorbereitungen und freut sich sehr auf Sonntag.