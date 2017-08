Kindergottesdienst

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis in Bissendorf lädt alle Kinder ab fünf Jahren zum Kindergottesdienst am Sonntag, 27. August, von 10 bis 12 Uhr in das Gemeindehaus, Am Kummerberg 4a, ein. Unter dem Motto „Und plötzlich war es anders – Jesus verändert das Leben“, lernen die Kinder Menschen kennen, die ihr Leben verändert haben. Verschiedene kreative Angebote laden dazu ein, eigene Veränderungen wahrzunehmen und neue Seiten an sich zu entdecken.