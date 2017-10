Kindergottesdienst

Mellendorf. Sie steht mitten in Mellendorf, doch welche Geheimnisse stecken in der altehrwürdigen Backsteinkirche St. Georg? Das wird im nächsten Kindergottesdienst (KiGo) erkundet. Er findet statt am Sonntag, 22. Oktober. Um 10 Uhr erwartet das KiGo-Team die Kinder in der Kirche. „Alle Mellendorfer Kinder sind herzlich eingeladen“, betonen die Betreuer vom KiGo-Team. Gemeinsam wollen sie auf Entdeckungstour gehen: Was verbirgt sich hinter dem Altar? Wie funktioniert die Orgel? Gibt es einen Weinkeller unter der Kirche? Und wo ist der Aufgang zu den Glocken? „Tja, es stecken viele Rätsel in St. Georg“, sagt das KiGo-Team. Und es prophezeit: „Die KiGo-Kinder werden alle Rätsel lösen.“