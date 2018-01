Kindergottesdienst

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis lädt alle Kinder ab fünf Jahren bis zur dritten

Klasse ganz herzlich zum Kindergottesdienst am Sonntag, 21. Januar, von 10 bis

12 Uhr in das Gemeindehaus, Am Kummerberg 4 a, ein. Unter dem Motto: „Lebendiges Wasser für Dich“ wird die diesjährige Jahreslosung mit den Kindern phantasievoll erlebbar gemacht. Wasser spielt ein zentrale Rolle und eine spannende Geschichte erwartet die Kinder, sowie auch kreative Angebote dazu.