Kindergottesdienst

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis lädt alle Kinder ab fünf Jahren bis zur dritten Klasse ganz herzlich zum Kindergottesdienst am Sonntag, 11. März, von 10 bis 12 Uhr in die Pfarrscheune, Am Kummerberg 2, ein. Unter dem Motto: „Jubel um Jesus“ und Petrus kommt nicht mehr klar. Auf dem Weg zum Osterfest erleben die Teilnehmer die Passionszeit. Eine spannende Geschichte erwartet die Kinder sowie auch kreative Angebote.