Kinderkirche

Elze. Am Sonnabend, 25. März, von 9.30 bis 12 Uhr sind alle interessierten Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren herzlich ins Gemeindezentrum der Elzer Kirche an der Wasserwerkstraße zur Kirche mit Kindern eingeladen. Der Vormittag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück. Das Thema lautet dieses Mal „Leben wie ein Baum“. Dazu werden die Kinder in den benachbarten kleinen Kirchwald gehen und sich unter Anleitung mit dem Thema Natur beschäftigen. Die Eltern werden gebeten, den Kindern dem Wetter angepasste Kleidung anzuziehen. Alle Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren sind herzlich willkommen.