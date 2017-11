Kinderkunstführung

Bissendorf. Am Sonnabend, 2. Dezember, um 14 Uhr bietet imago Kunstverein Wedemark für Kinder ab fünf Jahren eine Führung durch die aktuelle Ausstellung „Heimspiel“ an. 14 Künstler aus der Wedemark zeigen Fotografien, Installationen, Malereien, Plastiken und Zeichnungen. Gemeinsam mit der Museumspädagogin Anikó Dworok schauen die jungen Besucher die ausgestellten Arbeiten an und setzen sich mit den Kunstwerken auseinander. Danach werden die Kinder selbst kreativ und gestalten ein Bild oder Objekt. Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 9 54 98 53 oder info@imago-kunstverein.de. Aber auch spontane Gäste sind an dem Tag der Führung herzlich willkommen. Auf viele junge Gäste freut sich die Museumspädagogin Anikó Dworok und natürlich der imago Kunstverein. Der imago Kunstverein hat seine Ausstellungsräumlichkeit im Bürgerhaus in Bissendorf, Am Markt 1. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Verein freut sich über eine Spende.