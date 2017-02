Kindersachen- und Spielzeugbasar

Die Kinderkrippe Lüttenbaach läd am 5. März zum Basar in ihren Räumen am Abbauernring in Brelingen ein. Von 10 bis 12 Uhr darf alles rund ums Kind und Schwangerschaft gekauft und verkauft werden: Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge, Kindersitze, Umstandsmode etc. Kinder dürfen im Garten auf mitgebrachten Decken Spielzeug kostenlos verkaufen. Tische sind teilweise vorhanden. Es wird eine Standgebühr von fünf Euro genommen, die vollständig an die Kinderkrippe geht. Informationen und Anmeldung von montags bis freitags, 8.30 bis 12.30 Uhr unter Telefon (0 51 30) 975 14 95.