Kinderschutzbund sagt Danke

Arbeitsreiches und erfolgreiches Jarh 2016 für das Team des KSB

Wedemark. Damit seine Unterstützer erfahren, was mit ihren Spenden passiert ist, gibt der Kinderschutzbund Wedemark einen Überblick über seine Arbeit in 2016. Dank der Hilfe der Spender konnten 2016 wieder Kinder-Schwimmkurse finanziert Mitgliedsbeiträge für Sportvereine, vor allem in der Sparte Fußball, übernommen werden und einige Kinder mit Sportsachen und Schulbedarf sowie Saisonkarten für das Freibad erfreut werden. Der Kinderschutzbund hat den Förderverein der Grundschule Elze unterstützt, die Berthold-Otto-Schule erhielt einen Zuschuss zur Klassenfahrt, dort half der KSB auch mit Essengeld für das Mittagessen. Ein Kind konnte mit Sprachtherapie gefördert werden. Der persönliche Einsatz erfolgte in der Grundschule Mellendorf, dort sind die Mitglieder des KSB mehrmals wöchentlich bei der Hausaufgaben- und Sprachbetreuung aktiv, weiterhin sind sie in der Berthold-Otto-Schule bei den Hausaufgaben behilflich und ebenso in der Grundschule Bissendorf. Die Aufgaben sind vielfältig und bereiten den Helfern viel Freude. Sie danken den persönlichen Spendern, dem Lions Club Wedemark, der St. Michaelis-Kirchengemeinde, sowie dem Bürgerverein Gailhof, der dem KSB den Erlös eines Flohmarkts zur Verfügung gestellt hat, sehr für die Unterstützung in 2016.Die Jahreshauptversammlung des KSB findet am Dienstag, 7. Februar, um 18 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf statt. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.