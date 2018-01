Kinderyoga

Wedemark. Yoga gibt es für alle Altersgruppen, auch für die Kleinsten: Kinderyoga heißt das Zauberwort. Die Yogahaltungen sind Tierfiguren nachempfunden, die spielerisch in Geschichten verpackt werden. Stille und Sturm heißt das Konzept, das die Kinder anregt und zur Ruhe kommen lässt. Ein Workshop lädt Familien mit Kindern dazu ein, einmal Yoga mit Mama oder Papa (oder vielleicht auch Oma, Tante) gemeinsam auszuprobieren und in die Welt des Kinderyoga einzutauchen. Mit jeder Menge Spaß, Bewegung und reichlich Fantasie gehen die Kinder auf Entdeckungsreise. Alle weiteren Informationen zum umfangreichen Yogaangebot sind unter www.mayoga.online zu finden. Bei Fragen können sich Interessierte auch direkt an Heike May, Telefon (01 73) 6 01 88 00 wenden.