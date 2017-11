Kino im Mooriz

„Deutschlands wilde Vögel“ wird gezeigt

Resse. Am Mittwoch, 15. November, zeigt das Mooriz in Resse Teil I des bekannten Tierfilmers Hans-Jürgen Zimmermann. Schon im Kindesalter von zehn Jahren entdeckte Hans-Jürgen Zimmermann seine Begeisterung für die Tier- und Pflanzenwelt. Bis heute drehte er über 150 Naturfilme mit atemberaubenden Aufnahmen von Flora und Fauna. Der Tierfilm „Deutschlands wilde Vögel“ dokumentiert auf eindrucksvolle Weise seltene Vogelarten, die an verschiedenen Orten Deutschlands zu beobachten sind. Hans-Jürgen Zimmermann gelingt es, phantastische Foto- und Filmsequenzen von jagenden Seeadlern, balzenden Großtrappen, exotischen wilden Vögeln und Sittichen, seltenen Zugvögeln und Kranichen bei der Rast bis hin zu den einzigen in Deutschland freilebenden Flamingos einzufangen. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.