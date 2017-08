Kinoabend in Elze

Elze. Zur Woche der Diakonie wird am Montag, 4. September, ein Spielfilm bei der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen an der Wasserwerkstraße gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Beginn ist um 19 Uhr. Schon ab 18 Uhr sind Besucher herzlich eingeladen zum Plaudern

bei kleinem Snack vom Grill.

Kurze Filmbeschreibung: Die Flüchtlingswelle hält Deutschland in Atem. Auch Angelika möchte in dieser Zeit etwas Gutes tun. Sie möchte den Flüchtling Diallo in ihrem Haus aufnehmen und ihm den Weg in seine neue Heimat erleichtern – eine Entscheidung, die ihr Ehemann mit Skepsis beäugt. Bei der Ankunft des neuen Gastes kommt es zu allerhand Missverständnissen, Turbulenzen, Problemen und Wirrungen, ganz so, wie sich Angelikas Mann das bereits im Vorfeld gedacht hatte. Im ganzen Trubel muss die Familie nun darum kämpfen, ihre eigene Stabilität und Zuversicht abzusichern sowie den Hausfrieden nicht schief hängen zu lassen. Eine Aufgabe, der sich auch ihr Umfeld und das ganze Land gegenüber sieht.