Kirche für Groß und Klein macht satt

Familiengottesdienst in St. Michaelis Bissendorf

Bissendorf. Am Sonntag, 11. Februar, öffnet die St.-Michaelis-Kirche ihre Türen zur Familienkirche. Um 11 Uhr beginnt ein Gottesdienst, den das Team um Diakonin Beate Harms und Pastor Thorsten Buck besonders auf Grundschulkinder und ihre kleinen Geschwister, Eltern und Großeltern zugeschnitten haben. „Es geht um einen, der alle überrascht – und dafür gibt es einen besonderen Grund“, mehr verrät Pastor Thorsten Buck noch nicht. Aber Kinder und Erwachsene sollen miteinander ins Gespräch kommen, werden gemeinsam Abendmahl feiern – und nach dem Gottesdienst lädt die Gemeinde zum gemeinsamen Nudelessen ins Gemeindehaus ein, damit niemand in Vorbereitungsstress mit dem Mittagessen kommen muss. Und natürlich gilt die Einladung auch allen, die sonst zu den Gottesdiensten in St. Michaelis kommen – nur wird es diesmal eben etwas lebendiger und die Predigt versteckt sich an anderen Stellen.Dass in St. Michaelis Kinder zum Abendmahl eingeladen sind, verwundert immer noch manche Besucher – hat in vielen Gemeinden aber schon eine lange Tradition. Seit Jahren beschäftigen sich schon Viertklässler als „miniKonfis“ mit religiösen Fragen und auch im Kindergottesdienst und Kindergarten spüren die Kleinen sofort, dass es mit dem Abendmahl etwas Besonderes auf sich hat. Das ist bei der gemeinsamen Feier dann zu spüren.