Kirchenkabarett in Mellendorf

Aktuelles Soloprogramm von Ulrike Böhmer

Mellendorf. „Hier stehe ich! Ich kann auch anders!“ heißt das Kirchenkabarett mit Ulrike Böhmer am Freitag, 3. November, im Gemeindehaus der katholischen KirchengemeindeMellendorf, Karpatenweg 1. Wer beim Titel des aktuellen Programms von Ulrike Böhmer an Martin Luther denkt, liegt gar nicht so falsch. Immerhin ist 2017 Lutherjahr beziehungsweise Reformationsjubiläum und da macht sich natürlich auch Ulrike Böhmer in ihrer Paraderolle als Erna Schabiewsky vielfältige Gedanken: über Martin Luther, über evangelische und katholische „Besonderheiten“, über Kirche und Welt, über Glauben.Seit fast 30 Jahren reist die katholische Gemeindereferentin und freiberufliche Kabarettistin aus Iserlohn durch die Lande, spielt in Gemeindehäusern, auf Kleinkunstbühnen und Kirchentagen und bringt katholische und evangelische Menschen und sogar Zweifelnde oder Nichtglaubende zum Nachdenken und zum Lachen. Ulrike Böhmer kommt nicht das erste Mal in die Wedemark. Bereits vor zehn Jahren war sie hier schon einmal im Rahmen der ökumenischen Woche mit ihrem evangelischen Kollegen Micki Wohlfahrt in „ökumenischer Mission“ unterwegs. Mit dem herzerfrischenden, kirchenkritischen, humorvollen, tiefsinnigen und hintergründigen Programm „Katholisch trifft Evangelisch“ begeisterte das Duo Böhmer/Wohlfahrt damals in der St.-Michaelis-Kirchengemeinde in Bissendorf das Publikum.Am Freitag, 3. November, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) ist sie nun mit ihrem aktuellen Soloprogramm „Hier stehe ich! Ich kann auch anders!“ zu Gast im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde Mellendorf.Eintrittskarten (zwölf Euro) gibt es im katholischen Pfarrbüro, Mellendorf, Karpatenweg 1, in der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf und bei Bücher am Markt in Bissendorf – Restkarten gibt es an der Abendkasse.