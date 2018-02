Kirchenvorstandswahl: Kandidaten stellen sich vor

Abbensen. Am Sonntag, 4. März, lädt die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen in die Helstorfer Pfarrdiele zum Sonntagslob ein, einer kleinen Gottesdienstform mit anschließendem Kirchenkaffee. In diesem Gottesdienst werden die Kandidaten für die Abbenser Kapellenvorstandswahl, ebenso wie die für die Kirchenvorstandswahl Helstorf, jeweils kurz vorstellen und ihre Anliegen für die Gemeinde präsentieren. Im Anschluss an den Gottesdienst stehen sie für Nachfragen zur Verfügung.

Eine Woche später, am Sonntag, 11. März, sind dann alle Gemeindeglieder ab 14 Jahre eingeladen, in der Pfarrdiele oder den Wahllokalen in den Dörfern einen neuen Kirchenvorstand zu wählen.

Leider haben offenbar nicht alle Wahlberechtigten eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Wer am Wahltag 14 Jahre alt ist, der evangelisch-lutherischen Kirche angehört und länger als drei Monate in der Kirchengemeinde wohnt, darf wählen. Wer keine Wahlbenachrichtigung bekommen habt, rufe bitte im Pfarrbüro an unter Telefon (0 50 72) 3 22 am sichersten zu erreichen am Dienstag 10 bis 13 Uhr und am Donnerstag 13.30 bis 19 Uhr. Übrigens: die drei Personen, die auf der Benachrichtigung zu sehen sind, sind keine Kandidaten, wie viele meinten.

Am Wahltag ist ab 12 Uhr das Wahllokal im Dorfgemeinschaftshaus Abbensen geöffnet. Am Nachmittag wartet Kaffee und Tee und Gebäck auf Wähler, die ihre Stimmabgabe mit einem gemütlichen Kaffeetrinken in fröhlicher Runde verbinden möchten. Pastorin Annedore Wendebourg und die Kandidaten freuen sich auf eine rege Wahlbeteiligung.