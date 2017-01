Klassisches Konzert

Mellendorf. Die katholische Kirchengemeinde St. Marien veranstaltet ein klassisches Konzert am Sonntag, 15. Januar, um 16 Uhr in der katholischen Kirche in Mellendorf

mit der Pianistin Ruzanna Minasyan und der Sopranistin Karine Minasyan. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.