Klön-Café

Elze-Bennemühlen (ma). Der DRK-Ortsverein Elze-Bennemühlen lädt im Februar, März, April, Oktober und November an jedem dritten Sonnabend im Monat zum Kaffeenachmittag mit Klönen ein. Treffen in den Räumen des DRK in der alten Schule, Poststraße 8, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Für weiter Fragen bitte an Eva-Maria Jennert unter Telefon (0 51 30) 58 21 46 wenden.