Klön-Café

Elze. Der DRK-Ortsverein Elze-Bennemühlen öffnet am Sonnabend, 24. März, in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr in den Räumen an der Poststraße 8 in Elze wieder die beliebte Kaffeestube. Köstliche selbst gebackene Torten, Kaffee und Tee warten bei freundlicher Bewirtung auf viele Besucher.