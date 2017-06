Knirpskirche

Mellendorf. Am Sonnabend, 10. Juni, um 16 Uhr gibt es in der St.-Georgs-Kirche Mellendorf die nächste Knirpskirche. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Geschwister und Freunde sind herzlich dazu eingeladen. Das kleine Schaf Wollie ist verschwunden. Der Hirte macht sich auf die Suche solange bis er Wollie gefunden hat. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle eingeladen zu Kaffee, Saft und Keksen im Gemeindehaus.