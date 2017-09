Knirpskirche

Mellendorf. Am Sonnabend, 16. September, um 16 Uhr, gibt es in der St.-Georgs-Kirche Mellendorf die nächste Knirpskirche. Alle kleinen Menschen, ihre Eltern, Geschwister und Freunde sind herzlich dazu eingeladen. Was ist das? Wo wächst das? Wie schmeckt das eigentlich!? Gemeinsam soll entdeckt werden, was man in den Gärten und auf den Feldern ernten kann. Wir sagen Gott „Danke“ für seine guten Gaben und schmücken gemeinsam eine Erntekrone.