Knobeln und Skat

Region. Der Angelverein Neustadt startet am Sonnabend, 25. März, sein traditionelles Knobeln und Skatturnier mit Partner. Die Veranstaltung findet im Landgasthaus Meyer, Bahnhofstraße 2 in Neustadt um 19 Uhr statt. Zu der Veranstaltung sind alle Mitglieder mit einem Familienangehörigen recht herzlich eingeladen. Anmeldung bei Uwe Knigge unter Telefon (0 50 32) 6 41 02, Holger Machulla (0 50 32) 6 79 29 oder im Neustädter Angelladen. Anmeldeschluss ist am 21. März.