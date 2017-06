Königsschießen

Abbensen. Der Schützenverein Tyrol in Abbensen lädt alle Bürger von Abbensen, sowie alle Vereinsmitglieder zum diesjährigen Königsschießen herzlich ein. Es findet am Sonntag, 11. Juni, im Schützen-/Dorfgemeinschaftshaus statt. Bürgerkönig kann werden, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht Mitglied im Verein ist. Von 15 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit sich für die Teilnahme am Umschießen (Stechen) zu qualifizieren, welches sich ab 18 Uhr anschließt. Auch für Interessierte, die bisher noch nie mit einem Luftgewehr geschossen haben, bestehen gute Siegchancen. Die Schießsportleiter zeigen den Teilnehmern gerne, wie es gemacht wird. Die Jugendlichen und Erwachsenen des Vereins können an diesem Tag ebenfalls um die Königswürde schießen. Gleichzeitig wird auch um die Glücksscheibe, den Kaiserinnenpokal und den Jubiläumspokal geschossen. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.