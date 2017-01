Körperverletzung

Mellendorf. Im Anschluss an eine private Silvesterfeier in Mellendorf wurde einer der Veranstalter (20 Jahre alt) nach einem Streit von seinem 20jährigen Kontrahenten mit einer Bierflasche am Kopf verletzt. Der Verletzte musste mit Schnittwunden am Kopf im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.