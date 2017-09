Körperverletzung

Mellendorf. Am Sonnabendaben kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung an der Eitzer föhre am Bahngleis zwei in Mellendorf. Ein 29-Jähriger aus Langenhagen geriet mit einer bislang unbekannten Personengruppe in Streit. Bei einer anschließenden Rangelei ging der 29-Jährige zu Boden und wurde von mehreren Gruppenmitgliedern getreten. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.