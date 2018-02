Körperverletzung

Gailhof. In einer ortsansässigen Firma am Hessenweg kam es am Sonnabend, gegen 12.40 Uhr, unter Arbeitskollegen zu Streitigkeiten über die Arbeitsmoral. Im Verlaufe dieses Streits griff ein Kontrahent seinem Kollegen an den Hals und drückte diesen auf einen Tisch. Hierdurch wurde das Opfer leicht am Hals verletzt. Dieser stellte Strafantrag wegen Körperverletzung gegen seinen Kollegen.