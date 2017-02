Alles, was das Kinderherz erfreut

Mellendorf. Am Sonnabend, 4. März, findet von 9 bis 12 Uhr wieder der beliebte und altbewährte Frühlings- und Sommer-Kommissionsflohmarkt „Rund ums Kind“ in den Räumen des Gemeindehauses in Mellendorf, Kirchweg, statt. Angeboten wird Kinderkleidung in den Größen 74 bis 188, Spielzeug und alles, was das Kinderherz erfreut. Wer gerne etwas verkaufen möchte, kann eine Verkaufsnummer anfordern unter: komm.flohmarkt-mellendorf@gmx.de. Das Flohmarktteam benötigt tatkräftige Unterstützung. Wer also Lust und Zeit hat, dem Team am Freitag oder Sonnabend unter die Arme zu greifen, möchte sich bitte ebenfalls unter der E-Mail-Adresse melden.