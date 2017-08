Kommissionsflohmarkt

Mellendorf. Am Sonnabend, 16. September, findet von 9 bis 12 Uhr wieder der beliebte und altbewährte Herbst- und Winter-Kommissionflohmarkt „Rund ums Kind“ in den Räumen des Gemeindehauses in Mellendorf, Kirchweg, statt. Angeboten wird Kinderbekleidung in den Größen 74 bis 170, Spielzeug und alles was das Kinderherz erfreut. Wer gerne etwas verkaufen möchte, kann eine Verkaufsnummer anfordern unter: komm.flohmarkt-mellendorf@gmx.de. Das Flohmarktteam braucht dringend fleißige Helfer, wer also Lust und Zeit hat in einem netten Team beim Flohmarkt zu helfen, meldet sich bitte unter der oben angegebenden E-Mail-Adresse.