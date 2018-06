Kontrollen zu Ferienbeginn

Polizei und Ordnungsamt überwachen den Verkehr

Wedemark. Sowohl die Polizei, als auch das Ordnungsamt der Gemeinde Wedemark werden letzten Schultag, am kommenden Mittwoch, 27. Juni, den Verkehr rund um die Schulen in Mellendorf verstärkt überwachen. Die Gemeindeverwaltung bittet alle Eltern, sich nicht im direkten Umfeld der Schulen mit ihren Kindern zu verabreden, sondern im weiteren Umkreis, damit die Situation etwas entzerrt werden kann.Viele Eltern holen zu Ferienbeginn ihre Kinder fast zeitgleich von den Schulen ab. Diese liebgewonnene Tradition führte in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen und chaotischen Situationen. Hunderte von Autos versuchen, möglichst dicht an die Schulen heranzukommen. Dabei werden immer wieder Verkehrsregeln auf gefährliche Weise gebrochen. Die Bushaltestellen werden verstopft, Fuß- und Radwege wurden zugestellt oder mit hoher Geschwindigkeit befahren. „Zum Glück ist bisher noch niemand ernsthaft verletzt worden“; sagt Bürgermeister Helge Zychlinski. Genau das sei aber nur eine Frage der Zeit, wenn der Verkehr rund um die Schulen nicht verringerte. „Bitte versuchen Sie nicht, bis direkt an die Schule zu fahren, um Ihr Kind abzuholen“, appelliert der Bürgermeister an die Eltern. „Machen Sie bitte einen Treffpunkt in der Umgebung aus.“ Je weniger Fahrzeuge das Schulzentrum anführen, umso kleiner werde das Chaos vor Ort und umso geringer sei die Gefahr, dass jemand zu Schaden komme, zählt der Verwaltungschef auf. Die Polizei und das Ordnungsamt der Gemeinde werden die Einhaltung der Verkehrsregeln am letzten Schultag strikt überwachen, zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.