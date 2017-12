Konzert

Mellendorf. Ein Konzert von Schülern der Musikschule Wedemark findet am Dienstag, 12. Dezember, statt. Das Weihnachtskonzert findet in der Grundschule Mellendorf, Am Roye-Platz 3 satt. Es werden Weihnachtslieder von Gesang, Klavier und weiteren Instrumenten zu hören sein. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei!.