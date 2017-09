Konzert in Brelinger Mitte

Brelingen. Auf diesem „Hausboot“ möchte man sich treiben lassen und vielleicht selber zur Gitarre greifen. Am Donnerstag, 28. September, kommen Tino Eisbrenner und Heiner Lürig in die Brelinger Mitte und finden den richtigen Ton. Mal poetisch und leicht, mal kämpferisch und trotzig, dann wieder nachdenklich, augenzwinkernd und ein wenig altersweise. Immer neugierig aufs Leben und nie ohne die Vision, dass doch noch etwas möglich ist im „Fluss der Zeit“. Viel gute Laune machen all die Songs, die mit deutlichem Country-Einschlag daherkommen. Tino Eisbrenner, der Sänger, Texter und Rezitator, hatte im letzten Jahr einen schönen Überraschungserfolg mit seiner Radiosingle „Barfuß in Kakteen“. Auch sie war ein gemeinsames Werk von Eisbrenner & Lürig. Das machte Lust auf mehr. Heiner Lürig hat viel Erfahrung. Lange war er Komponist und Produzent an der Seite von Heinz Rudolf Kunze. Hier sind Musiker am Werk, die ihr Instrument in die Hand nehmen und Musik machen. Einfach weil sie Lust dazu haben – und weil sie’s können. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt zwölf Euro, Mitglieder zahlen acht Euro.

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen Buchhandlung von Hirscheydt in Mellendorf und Bücher am Markt in Bissendorf sowie im Freitagsbüro der Brelinger Mitte (freitags von 9 bis 13), Telefon (0 51 30) 6 09 03 00 und natürlich an der Abendkasse.