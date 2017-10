Konzert in der Brelinger Mitte

Lea W. Frey & Band auf CD-Release-Tour

Brelingen. Mit ihrem neuen Album „Plateaus“ macht sich die singende Grenzgängerin Lea W. Frey gemeinsam mit ihrer Band auf, die Ruhe und die Weite des Plateaus zu genießen, um aus der Distanz in die Ebenen hinab schauen zu können. Bei dieser „Zwischenlandung an einem Sehnsuchtsort“ verschieben sich Ebenen und Sichtweisen auf einer großen Wanderung mit offenem Ausgang. Raumschiffelektronik vermischt sich mit brizzelndem Sternenstaub und nimmt die Zuhörer mit in durchlässige Zwischenwelten.Lea W. Frey besingt auf ihrem neuen Album, das am 6. Oktober bei enja/yellowbird erschienen ist, sinkende Inseln und sterbende Berge, ihre immer dichter werdende Heimatstadt Berlin und die Höhen und Tiefen der Liebe. Irgendwo in der klanglichen Stratosphäre mit Portishead, Bitches Brew, Björk und Sonic Youth vereint, findet sich die Band um die Sängerin Lea W. Frey wieder. Zyklisch treibende Drum-Figuren von Notwist-Drummer Andi Haberl, toxische Sound-Kaskaden von der aus New York kommenden Keyboarderin Liz Kosack, die filigrane Doppelhelix aus Gitarre und Bass der Brüder Peter und Bernhard Meyer, die sonst mit ihrem Melt Trio (auch schon beim Winterjazz in der Brelinger Mitte) für Aufsehen sorgen, prägen die Musik der Band.Und über allem schwebt Lea W. Freys glasklare und sinnliche Stimme – fädelt sich zwischen den Schichten und Sphären der Musik hindurch. Sie gibt dem vielschichtigen, lebendigen Klangkörper – irgendwo zwischen Indie, Progressive-Jazz und Elektronischem – stets eine klare und lyrische Richtung und verschafft dem Zuhörer intime Nähe zur ekstatischen Hochebene, zu der sie sich mit ihrer Band bei jedem ihrer Konzerte aufmacht.Am Sonabend, 21. Oktober, kann man all dies ab 20.30 Uhr in der Brelinger Mitte live erleben. Karten gibt es zu zwölf Euro/ermäßigt acht Euro im Vorverkauf bei Schreibwaren v. Hirschheydt in Mellendorf, bei Bücher am Markt in Bissendorf, im Freitagsbüro der Brelinger Mitte oder an der Abendkasse.