Der daCapoChoir präsentiert abwechslungsreiches Programm

Bissendorf. Am Sonnabend, 23. September, um 18 Uhr lädt der daCapoChoir herzlich zum Konzert in die St. Michaeliskirche in Bissendorf ein. Freude am Singen sowohl bei den Proben als auch live in den Konzerten zeichnet die 25 Sänger aus der Wedemark aus. Das Konzert in der Heimatkirche sei hierbei ein besonderer Termin, betont Chorleiter Bartek Kwoka. „Lassen sie sich von dem abwechslungsreichen Konzert überraschen und genießen sie einen entspannten Abend“, macht er neugierig auf das aktuelle Programm. Am Klavier begleitet – vertraut und schwungvoll – die Pianistin Stefanie Blänkner.Neue Sänger (gegebenenfalls gern auch Frauen, die in tiefer Stimmlage singen mögen) sind bei den Freitagsproben jederzeit herzlich willkommen. Weitere Informationen: www.dacapo-choir.de.Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.