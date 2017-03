Konzert in Düshorn

Besonderer Musikgenuss mit Brad Lauretti

Heidekreis. Ein ganz besonderer Genuss erwartet Musikfreunde am Dienstag, 21. März, um 19 Uhr in der Düshorner Kirche. This Frontier Needs Heroes – so lautet der Projektname des Songwriters Brad Lauretti. Der Amerikaner hat mittlerweile vier Alben veröffentlicht und tourt damit durch die großen Städte Nordamerikas und Europas. Seine Entschlossenheit und sein Do-It-Yourself-Ethos führen ihn auf eine epische Reise rund um die Welt und erweitern Schritt für Schritt seine internationale Fangemeinde. Dabei entstanden ist das Album „Real Job“ – eine Ansammlung der Lieder, die 2015 binnen nur eines Monats geschrieben wurden. Im Oktober nämlich besuchte Lauretti die Stetson Kennedy Songwriting Residency am Beluthahatchee Park in Fruit Cove, Florida.Genau an diesem Ort schrieb schon Woody Guthrie über 80 Songs und Kennedy selbst verfasste dort einige seiner größten Werke. Eine solide Quelle der Schönheit und Inspiration also. „Dieses Album ist genau das, was Amerika braucht, um unsere unruhigen Zeiten zu überleben!“ so Lauretti über „Real Job“. Der ursprünglich aus Brooklyn stammende Brad Lauretti ist jetzt in Nashville beheimatet. Von dort aus reist er zu bedeutenden Festivals in der ganzen Welt. Auftritte beim Magnolia Festival, Hickey Fest, Gamble Rogers Folk Festival, Reeperbahn Festival und vielen mehr. Derartige Auftritte brachten ihm bereits den Sieg des Artsville Songwriting Contest ein. Dieses Konzert ist das zweite einer siebenteiligen Reihe, welche die Kirchengemeinden Düshorn-Ostenholz und Dorfmark in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Bremer Musiknetzwerk Songs & Whispers veranstalten.