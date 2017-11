Konzert in Ostenholz

Abend mit Irischen Singer-Songwritern

Heidekreis. Am Freitag, 24. November, um 19 Uhr gibt es in der Ostenholzer Kirche einen Konzertabend mit ODi aus Irland und Daisy Chapman aus England.Claire Odlum alias ODi begann ihre musikalische Karriere vor sechs Jahren, als sie bei einem Online-Auktionshaus eine Gitarre ersteigerte. Seitdem hat die irische Singer-Songwriterin mehr als 600 Konzerte in Irland, Großbritannien und Deutschland gespielt und Größen wie das Portico Quartett, Brian Kennedy oder Eleanor McEvoy supportet. Besondere Highlights waren die Auszeichnung des UK Exposure Music Awards 2011 in der Kategorie „Beste weibliche Sängerin“ und ein Auftritt bei den Olympischen Spielen 2012. Ihr Debutalbum „Maslow’s Songbook“ ist 2015 auf dem Label Songs & Whispers erschienen. Es enthält zwölf fesselnde Songs voller Intensität und viel Wiedererkennungswert, in denen sie Elemente aus Folk, Acoustic, Pop, Rock und Indie kombiniert. Odlums Stimme bedient ein breites Spektrum und ist von einer mächtigen, aber auch ergreifenden Qualität. Ein wundervoller Mix aus freundlichem, irisch gefärbtem Gesang und gefühlvollen Refrains, der den Zuschauer berührt und ihn mit einbezieht. ODi vereint Joan Armatradings Pathos, Beth Ortons Auge für das Schrullige und Didos Romantik zu ihrem eigenen einzigartigen und fesselnden Sound. Unterstützt wird Odlum auf der Bühne von Dave Redfearn an Gitarre und Harmonika.Daisy Chapman hat mit ihrem neuen Album „Good Luck Songs“ nach „The Green Eyed“ (2009) und „Shameless Winter“ (2013) ihr drittes Studioalbum vorgelegt. Wie auch die Vorgänger wurde es wieder in Bristol aufgenommen.Chapmans einzigartige Stimme erhebt sich hier kraftvoll über dramatische Streicherarrangements, während sie mit ihrem „Michael-Nyman-artigen“ Klavierspiel besticht. Vergleiche zu Nick Cave und Regina Spektor liegen da auf der Hand. Obwohl Chapmans dunkle lyrische Ansätze immer noch bei ihren Vorbildern wie Leonard Cohen zu finden sind, bietet dieses Album einen wesentlich helleren Grundton, als ihre Vorgänger. Die Melancholie wird nur noch angedeutet, während die Seele und Wärme bestehen bleiben.Der Song „Generation Next“, ist von jüngeren Künstlern inspiriert, die sich in Bristol musikalisch hochgearbeitet haben. Eine Reise, die Daisy ebenfalls hinter sich gebracht hat, als sie selbst vor 19 Jahren in die Stadt gezogen ist.Den Stoff für ihre Geschichten auf „Good Luck Songs“ liefern aber nicht nur eigene Erfahrungen, sondern auch historische Begebenheiten: „Idilia Dubb“ handelt vom tragischen Schicksal eines Mädchens, welches 1851 allein gelassen auf einem Turm, ihr Ende fand und „I Used To Own An Empire“ ist ein ergreifender Rückblick auf das alte England.Von Daisy Chapmans neuem Album ist nicht weniger zu erwarten, als wunderschöne Musik und Harmonien von ihrer reinsten bis in ihre umfangreichste Form. Chapman versteht ihr Songwriter-Handwerk und weiß, wie sie die Instrumente einzusetzen hat, damit die Zuhörer durchgehend von ihr gefesselt bleiben.Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind willkommen. In den Pausen gibt es kostenlose Proben irischen Whiskys, dessen Importeur den Abend sponsert.