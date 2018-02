Konzert in Ostenholz

Liedermacher Zinney Sonnenberg kommt

Heidekreis. Am Dienstag, 13. Februar, um 19 Uhr gibt es in der Ostenholzer Kirche einen Konzertabend mit Zinney Sonnenberg. In Deutschland geboren, zog Zinney Sonnenberg 1998 nach Liverpool, um einen Musikkurs an der „Paul McCartney Schule“ (LIPA) zu besuchen. Vorher schon tourte er als Solo-Akt durch die Irish Pubs in Deutschland, wobei er über 250 Konzerte in 16 Monaten spielte.Nachdem der Liedermacher seinen Musikkurs absolviert hatte, arbeitete er sich in die neue digitale Aufnahmetechnologie ein, schrieb neue Songs und experimentierte mit den zur damaligen Zeit neuen Musikprogrammen. 2004 lernte er den Produzenten und Labelboss von Probe Plus Geoff Davies auf einer Reise nach Berlin kennen, wo in jenem Jahr die Popkomm stattfand. Nach mehreren Treffen entschieden sich Geoff und Zinney gemeinsam das erste Sonnenberg album „Fishing in the Pool“ aufzunehmen, das schließlich 2007 veröffentlicht wurde. Die Single „Mersey Moon“, eine Liebeserklärung an Liverpool, konnte man auf verschiedenen Radiostationen im Nordwestwn (BBC Merseyside, Lancashire, Stoke und Crewe) hören. Darauf folgten Konzerte mit der Indie band Half Man Half Buiscuit (unter anderem Shepherds Bush Theatre in London), sowie Solo als auch Touren mit seiner Band durch Britannien, Deutschland, Frankreich und Norwegen. Bei den Aufnahmen zu Sonnenbergs zweitem Album „End of the Rain“, lernte er den Tablaspieler Saul Hughes kennen. Die mittlerweile sehr guten Freunde haben seitdem an einem einzigartigen Sound gebastelt und haben 2015 die EP „Tabla Rasa“ und 2017 das Album „Into the Light“ veröffentlicht und treten weiterhin in Grossbritannien, Deutschland und Holland auf.