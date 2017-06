Konzert mit Felix Janosa

Zum zweiten Mal zu Gast in der Brelinger Mitte

Brelingen. Am Sonnabend, 10. Juni, ist Felix Janosa zum zweiten Mal Gast in der Brelinger Mitte. Statt sich einer teuren Psychotherapie in einer gediegenen Parkklinik zu unterziehen, wählt er in seinem neuen Solo-Programm den preiswerten Weg und öffnet seinen „Giftschrank“ – alles, was ihn oder sein Publikum immer schon geärgert hat, muss raus! Sei es mangelnde Datensicherheit beim Online-Shopping oder der Chef, den man vergiften möchte – Felix Janosa verpackt es musikalisch virtuos und überschreitet dabei am Klavier alle (musikalischen) Grenzen. Immer steckt in den skurrilen Songs Janosas neben Humor auch Tiefgang und Mitgefühl. 100 Prozent politisch unkorrekt eben. Selbst seine linke APO-Mutter scheint dem nicht gefeit und landet im „Seniorenwohnpark Che Guevara“. Schwarzer Humor in bester Georg Kreisler-Manier wechselt sich ab mit intelligentem Pop und Jazz. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.