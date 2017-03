Konzert „Pulsar Trio"

Wedemark-Brelingen (eg). Am Sonnabend, 11. März, findet das Konzert „Pulsar Trio" der Band „World Jazz" aus Thüringen in der Marktstraße 1 statt. Die drei Mitglieder, Beate Wein, Aaron Christ und Matyas Wolter zeigen mit ihrer erfrischenden Klang-Verschmelzung, in dessen Zentrum die indische Sitar steht, ein ganz neues Klanguniversum. Einlass für das Konzert ist um 19:30 Uhr, der Beginn um 20 Uhr. Die Karten sind für 15 Euro, oder als Mitglied für 10 Euro in der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf, bei Büchern am Markt in Bissendorf, im Büro der Brelinger Mitte und an der Abendkasse erhältlich.