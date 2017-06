Konzertgottesdienst zum 70. Geburtstag

Helstorfer Kirchenchor feiert am 18. Juni Jubiläum

Helstorf. Eigentlich könnte man schon den 71. Geburtstag feiern, denn der Helstorfer Kirchenchor wurde bereits 1946 gegründet durch den Pfarrdiakon Johannes Stier und Heinz Zadach, der den Chor von 1947 bis 1956 und dann wieder ab 1969 leitete.Anneliese Horn gehört zu den ehemaligen Sängerinnen, die sich noch an die Anfangszeit erinnern kann. Sie hat noch die ersten Jahre unter Heinz Zadach mitbekommen, der dann bald an die damalige Pastorenfrau Frau Weiß übergab. „Mit Frau Weiß, das war die beste Zeit“, sagt sie. „Die Proben fanden immer im großen Wohnzimmer statt an einem riesenlangen Tisch.“ Da Frau Horn damals kleine Kinder hatte, hat Frau Weiß sie geholt und wieder nach Hause gebracht „mit einem grauen VW-Käfer“.Ein anderer Sänger der ersten Zeit ist Karl-Heinz von Schlieben. „Ich bin 1956 an die Sparkasse nach Helstorf gekommen. 1957 habe ich geheiratet und meine Frau und ich haben beim Chor mitgemacht“, erinnert er sich. „Der schlief damals ein bisschen. Die Frau Weiß hat ihn dann wieder in Schwung gebracht.“Noch ein Jahr eher, 1956, ist Erika Oehlerking in den Chor eingetreten und 50 Jahre dabei geblieben. Sie kommt sofort ins Schwärmen, wenn sie von den frühen Jahren erzählt. „Das hat ganz viel Spaß gemacht! Wir haben hinterher, wenn Konzert war, immer noch gefeiert, mit Tanz. Schorse (Georg Müsing) spielte Geige und Heinz (Zadach) Klavier und dann ging das los, unterm Tisch durch. Dann holte Inge eine Kiste Zigarren von Wienhöfer: Schorse hat eine geraucht, Ursel hat sich auch eine angesteckt, jeder, der wollte. Die ersten Jahre gab es dazu Brotschnitten mit Dosenwurst und Gurken auf den Tisch. Das wurde später immer mehr und üppiger, aber wir waren so lustig bei unserm einfachen Essen.“Nicht ganz so lange war Ursula Ridder im Chor, „nur“ 30 Jahre von 1965 bis 1995. „Das Singen im Chor war für mich das Ein und Alles“, erklärt sie. „Das war ein Zusammenhalt, das war enorm! Ich habe gern bei Herrn Zadach gesungen, auch wenn manche meckerten, weil er manchmal einschlief beim Dirigieren. Ja, das war ein paar Mal, dass wir Abendmusik hatten, und er war eingenickt und hat den Einsatz verpasst.“Viele Erinnerungen kommen bei den Altmitgliedern hoch, an Konzerte, an Auftritte in anderen Kirchen und bei großen Festen, an Grillfeiern und Fahrradausflüge. Alle freuen sie sich schon auf den 18. Juni, den Jubiläumstag, wenn sich ehemalige und heutige Mitglieder am Nachmittag zum Kaffeetrinken, Schwelgen in alten Erinnerungen und natürlich zum Singen treffen.Nun ist der Chor zwar schon eine alte Dame von 70 Jahren, aber er ist jung geblieben. Zum Repertoire gehören neben Chorsätzen bekannter Kirchenlieder auch neues geistliches Liedgut, Lieder aus Israel, Russland und Skandinavien, Opernchöre, Volkslieder, alte Schlager und Chansons. Einiges aus diesem großen Fundus wird der Chor dann abends auch öffentlich präsentieren, beim Konzert-Festgottesdienst am 18. Juni um 18 Uhr (nicht am 26. Juni, wie fälschlich veröffentlicht) in der Helstorfer Kirche. Das Programm reicht von Mozart über Bortnianski bis Leonard Cohen und Reinhard Mey. Die Chormitglieder freuen sich, wenn viele kommen, mit ihnen ins Gotteslob einstimmen und feiern. Im Anschluss an den Gottesdienst wird dann weiter gefeiert, je nach Wetter in oder an der Kirche, und jeder darf mit den Sängern anstoßen auf die nächsten 30 Jahre.