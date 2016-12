Kostenlose Fahrpläne

Mellendorf. Die SPD Mellendorf/Gailhof gibt wieder kostenlose Fahrpläne und die beliebten Fotokalender für 2017 ab. Die neuen GVH-Fahrpläne in gebundener Form, mit sämtlichen Querverbindungen für den nördlichen Bereich einschließlich einer Beilage zum Tarifgebiet und Liniennetz, können am Dienstag, 6. Dezember, zwischen 10 und 12 Uhr sowie am Donnerstag, 8. Dezember, zwischen 16 und 18 Uhr im SPD-Bürgerbüro in Mellendorf, Schaumburger Straße 2 abgeholt werden. Die SPD-Fotokalender werden dort ebenfalls abgegeben, auch wieder im Großformat und in DIN A3. Zusätzlich gibt die SPD am Sonnabend, 3. Dezember vor famila in der Zeit von 11 bis 13 Uhr die SPD-Fotokalender ab.