Kostümwerkstatt gestaltet Tücher im „Peace-Design“

Brelingen. Mehr als 200 Halstücher wurden der Kostümwerkstatt im August gespendet. Alle Interessierten haben am Montag, 30. Oktober, im Kulturverein Brelinger Mitte, Marktstraße 1 in Brelingen von 9 bis 11.30 Uhr, im Rahmen des Projekts „Wie?Jetzt!“ ihr persönliches „Peace Design“ zu finden und umzusetzen. Am 17. November werden alle gestalteten Tücher im Bürgerhaus Bissendorf ausgestellt.

„Ich freue mich sehr, dass die Kostümbildnerin Tanja Primke und die Schneiderin Fazila Jalal, Einwanderin aus Afghanistan, die Interessierten anleiten werden. Kleidung ist immer noch ein Ausdrucksmittel für Status, Haltung und Zugehörigkeit und dient damit auch der Abgrenzung im sozialen Umfeld“, so Angela von Mirbach, Kulturbeauftragte der Gemeinde. Der Gestaltung seien keine Grenzen gesetzt. Allen Tüchern gemeinsam sei am Ende das darin eingearbeitete Band, auf dem die drei Leitmotive des Festival abgedruckt würden: Demokratie, Frieden und Freiheit.

Wer am kommenden Montag keine Zeit hat, kann sich den 1. und 8. November von 17 bis 19 Uhr vormerken. Dann zieht das Projekt nämlich weiter in das Evangelische Familienzentrum Emilie in Mellendorf, Kirchweg 3. Anmeldung oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Das Projekt „Wie?Jetzt!“ durchzieht das Jahr 2017 und mündet in ein Festival vom 17. bis 19. November. Unter der Leitung der der Regisseurin und Theaterpädagogin Bettina Montazem beschäftigen sich Wedemärker mit der Frage nach Demokratie, Frieden und Freiheit und suchen, planen und gestalten Aktionsräume, kulturelle Projekte und Initiativen, die alle zusammen – möglichst nachhaltig – zur Gestaltung des demokratischen, freien und friedlichen öffentlichen Lebens in der Wedemark inspirieren.