Kräuterwanderung

Wedemark. Mit dem NABU Wedemark „Wildkräuter erkennen und bestimmen“ können Interessierte am Sonnabend, 24. Juni ab 14 Uhr. Die Weg- und Wiesenränder, Hecken und Brachflächen rund um den Brelinger NABU-Trafo-Turm sind ausgesprochen vielfältig und abwechslungsreich. Sie bieten ein schönes Terrain für eine Wildkräuterwanderung. Zum Auftakt der Wanderung gibt es zur Stärkung ein erfrischendes Gundermann/Steinklee-Getränk, das sicherlich nicht allen Teilnehmern bekannt sein wird. Beim anschließenden gemeinsamen Spaziergang wird die Kräuterpädagogin, Ute Lindemann, erklären, welche Blätter, Blüten und Früchte essbar sind oder für die Herstellung von alten Hausmitteln genutzt werden können. Wichtig sind dabei die eindeutigen Erkennungsmerkmale von heilkräftigen und giftigen Wildkräutern.

Bitte mitbringen: wetterfeste Kleidung, feste Schuhe, Zeckenschutz und gegebenenfalls Sonnenschutz. Die geführte Wanderung wird circa zwei Stunden dauern. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher die Bitte um Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 6 09 84 85. Treffpunkt ist am neuen Friedhof in Brelingen.