Kranzniederlegung

Negenborn. Die Freiwillige Feuerwehr und der Schützenverein Negenborn laden die Negenborner Bürger recht herzlich zu einer gemeinsamen Andacht am Volkstrauertag und anschließenden Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Negenborner Friedhof ein. Den Gottesdienst hält Pastorin Becker. Die Andacht findet am Sonntag, 19. November, um 11.30 Uhr in der Friedhofskapelle auf dem Negenborner Friedhof statt. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und des Schützenvereins werden gebeten, in Uniform beziehungsweise in Schützentracht zu erscheinen.